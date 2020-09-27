Главы МИД Литвы и Латвии выразили обеспокоенность в связи с масштабной провокацией Армении в Карабахе
БАКУ /Trend/ - Главы МИД Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевичс выразили обеспокоенность в связи с агрессий Армении против Азербайджана, сообщает в воскресенье Trend.
"Очень внимательно следим за тревожными событиями между Арменией и Азербайджаном. Я настоятельно призываю к деэскалации. Мирное решение - единственно возможное решение", - написал Линкявичюс в Twitter.
"Очень тревожные события вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, я призываю Армению и Азербайджан к деэскалации и урегулированию текущей ситуации путем политического диалога", - отметил Ринкевичс он в Twitter.
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