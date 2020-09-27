Генпрокуратура Азербайджана огласила имена мирных граждан, раненых в результате армянского обстрела

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в 06:00 армянские вооруженные силы совершили широкомасштабную провокацию, подвергнув в прифронтовой зоне интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра позиции азербайджанской армии, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

«В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы Тертерского, Чыраглы и Орта Гарвенд Агдамского, Алханлы, Шюкюрбейли и Джоджуг Марджанлы Физулинского районов есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также нанесен серьезный ущерб большинству жилых домов и гражданских объектов. С телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы мирные жители Тертерского района Ройал Гасанов (1987), жители Дашкесанского района Джалал Залов (1982), Физули Мамедов (1960), Вусал Гулиев (1995), жители Агдамского района Бейкиши Зейналов (1961), Эшгин Аллахъяров (1997). В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят все возможные в боевых условиях следственные мероприятия, в том числе назначена соответствующая экспертиза для определения степени тяжести телесных повреждений, полученных пострадавшими, а также размера ущерба гражданской инфраструктуре. По данному вопросу будет дана правовая оценка после полного расследования всех деталей сотрудниками прокуратуры, а также военной прокуратуры. Для обеспечения судебного преследования и наказания в рамках международного права военнослужащих Армении, совершивших многочисленные военные преступления, ведется соответствующая работа по сбору улик и подготовке документации", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура Азербайджана также призвала СМИ, пользователей социальных сетей в этом контексте не использовать неофициальную, неуточненную, необъективную информацию.

(Текст: Турал Гараджаев, Кямаля Сеидова)