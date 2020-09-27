НПО Азербайджана обратились к президентам США, России и Франции в связи с армянской провокацией

БАКУ /Trend/ - В связи с военной провокацией Армении против Азербайджана 44 неправительственные организации Азербайджана обратились в Совет безопасности ООН и к президентам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - президенту США Дональду Трампу, президенту России Владимиру Путину и президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщает в воскресенье Trend.