Спикер Милли Меджлиса: Сегодня Азербайджан вписывает новую страницу победы в свою историю

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан вписывает новую страницу победы в свою историю

Об этом сказа.ла председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова, сообщает в среду Trend.

Она отметила, что азербайджанская армия продолжает успешные контрнаступательные операции против противника.

Гафарова отметила, что армянская армия несет тяжелые потери.

Председатель напомнила, что в результате успешных операций азербайджанской армии освобожден ряд сел и важных стратегических высот: Верим, что контраступательная операция положит конец оккупации и мы будем отмечать день победы. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, и наши соотечественники, изгнанные с родных земель, вернутся домой".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)