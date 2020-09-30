Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары по позициям противника (ВИДЕО)

Политика 30 сентября 2020 11:59 (UTC+04:00)
Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары по позициям противника (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары по позициям противника, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

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