Хикмет Гаджиев: Без выполнения резолюций СБ ООН в регионе невозможно восстановление мира

БАКУ /Trend/ - Без выполнения резолюций СБ ООН, без вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий в регионе невозможно восстановление мира.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним вопросам Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

"В целом мы одобряем проведение закрытых консультаций в СБ ООН 29 сентября 2020 года по вопросу агрессии Армении против Азербайджана", - сказал он.

Хикмет Гаджиев напомнил, что в 1993 году СБ ООН принял четыре резолюции, требующие вывода армянских вооруженных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Армения до сегодняшнего дня не выполняет эти резолюции, что, в первую очередь, является неуважением к самому Совету безопасности ООН: «Во время всех соответствующих обсуждений члены СБ должны поднимать вопрос о важности выполнения этих резолюций. Без выполнения резолюций СБ ООН, без вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий в регионе невозможно восстановление мира».

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гарвенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, стратегически важные высоты взяты под контроль.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)