Последние провокации армян были свидетельством того, что они собирались начать войну - ветеран СГБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Не прекращающиеся в последнее время на линии соприкосновения провокации вооруженных сил Армении были свидетельством того, что они собираются начать войну.

Об этом в среду сказал Trend ветеран Службы государственной безопасности (СГБ), полковник запаса Азер Гараев.

Он сообщил, что хотя Президент Азербайджана неоднократно информировал об этом мировую общественность на международных мероприятиях, армяне не собирались отказываться от этих провокаций.

"Тот факт, что вооруженные силы Армении, совершив провокацию в июле в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли артобстрелу наши села, а в августе была попытка армянской диверсионной группы, которая пробравшись на азербайджанскую территорию пыталась совершить провокацию, уже свидетельствовал о том, что они решили начать войну. В результате, утром 27 сентября вооруженные силы Армении совершили провокацию на линии соприкосновения, обстреляв мирных жителей азербайджанских населенных пунктов из крупнокалиберного оружия, тем самым осуществили очередную агрессию против гражданских лиц, подвергнув артобстрелу наши села. После этого Верховный Главнокомандующий ВС Азербайджана дал приказ перейти к контрнаступлению. В итоге, как и всегда, противник был вынужден отступить, неся потери. Несмотря на это, ВС Армении продолжают совершать провокации, берут на прицел наши населенные пункты. Не выдержав натиска армии Азербайджана, армяне в лишний раз проявляют свою коварную сущность, обстреливая гражданских лиц. Среди мирных жителей в Тертере есть погибшие и раненые. Помимо этого, в результате обстрела дома в Нафталане из тяжелых артиллерийских установок были убиты пять членов одной семьи, в том числе два ребенка. Все это является продолжением армянских провокаций. Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу мирное население в Дашкесанском районе. Доблестная азербайджанская армия дала адекватный ответ и этим действиям противника", - сказал Азер Гараев.

Он добавил, что народ верит и поддерживает вооруженные силы Азербайджана.

"Как гражданин, я также приветствую Вооруженные силы Азербайджана и верю, что в ближайшие дни оккупированные территории Азербайджана будут полностью освобождены. Как участник войны и офицер службы безопасности, я искренне радуюсь и приветствую известия об освобождении наших оккупированных территорий. Сегодня Азербайджана армия полностью сформирована, укомплектована и сильна как никогда ранее. Азербайджанская армия скоро полностью освободит наши оккупированные земли", - подчеркнул Азер Гараев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)