Азербайджанская армия уничтожила резервные подразделения противника (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Второй батальон 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-ой общевойсковой армии Армении, подвергшийся обстрелу азербайджанских войск, понес большие потери и в срочном порядке обратился к командованию за помощью, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

"Прибывающие на помощь резервные подразделения были обнаружены и уничтожены азербайджанскими вооруженными силами", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова.)