Армения привлекает в свои военные подразделения проживающих за рубежом представителей армянской диаспоры - МИД (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:09)

БАКУ /Trend/ - В целях компенсации тяжелых потерь, которые понесли вооруженные силы Армении в результате ответных мер армии Азербайджана, принятых в целях пресечения военной провокации ВС Армении против Азербайджана и обеспечения безопасности граждан на всей протяженности линии соприкосновения, Армения предпринимает шаги по привлечению проживающих за рубежом членов армянской диаспоры в воинские части, незаконно дислоцированные на временно оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Сообщается, что согласно данным азербайджанской стороны, а также информации из открытых источников, тысячи граждан армянского происхождения Сирии, Ливана, России, Грузии, Греции, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран прибыли или готовятся прибыть на оккупированные территории для участия в боях.

"Правительство Армении и организации армянской диаспоры, работающие за рубежом, призывают представителей армянской диаспоры срочно приехать в Армению для участия в продолжающихся боевых действиях на оккупированных территориях Азербайджана. Помимо этого, некоторые организации армянской диаспоры, действующие как благотворительные и неправительственные организации, собирают финансовые пожертвования и другие средства снабжения от членов диаспоры и отправляют их вооруженным силам Армении, которые сражаются против нашей армии", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В министерстве напоминают, что в соответствии с резолюцией 2178 (2014) Совета Безопасности ООН "лица, отправляющиеся в государство, не являющееся государством их проживания или гражданства, в целях совершения, планирования, подготовки или участия в совершении террористических актов или для подготовки террористов или прохождения такой подготовки" определяются как "иностранные боевики-террористы".

Также подчеркивается, что Армения и организации армянской диаспоры несут международно-правовую ответственность за осуществление террористической деятельности против Азербайджана и его гражданского населения.

"Помимо этого, для государств, создающих возможность для организации и финансировании террористической деятельности Армении против Азербайджана на своей территории, в соответствии с международным правом и национальными законодательствоми этих стран также предусмотрена ответсвенность.

Согласно с соответствующим оперативным пунктам вышеупомянутой резолюции, которая является обязательной в соответствии с Уставом ООН, и резолюции 2396 (2017) Совета Безопасности ООН государства-члены ООН не должны позволять своим гражданам или другим лицам, законно проживающим в их странах, пересекать границы в целях участия в продолжающихся вооруженных конфликтах в других странах, и в отношении этих лиц должны быть приняты меры, соответствующие уголовному законодательству.

В дополнение к своим обязательствам, вытекающим из этих международных и национальных законодательств, страны происхождения также должны учесть, что являющиеся их гражданами "армянские боевики-террористы", в случае если они вернутся в свои страны, будучи получившим террористическую подготовку, станут реальной угрозой для безопасности этих обществ.

В этом плане, азербайджанская сторона требует от всех стран происхождения и транзита обратить особое внимание на рост числа визитов своих граждан в Армению, и принять соответствующие превентивные меры пограничного контроля на границах, а также не допускать на своей территории поддержку террористической деятельности против суверенитета и территориальной целостности и гражданского населения Азербайджана, а также не допускать финансирование такой деятельности.

Используя права в рамках двухсторонних, а также соответствующих многосторонних механизмов, азербайджанская сторона решительно настроена предпринять все необходимые шаги для пресечения организации и финансирования террористической деятельности на своих международно признанных территориях и против своего населения, а также привлечению провинившихся к ответственности", - говорится в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев)