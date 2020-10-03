Президент Ильхам Алиев поздравил командира 1-го Армейского корпуса Хикмета Гасанова по случаю освобождения от оккупации Мадагиза

БАКУ /Trend/ - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана, Президент Ильхам Алиев сегодня поздравил командира 1-го Армейского корпуса Хикмета Гасанова по случаю освобождения от оккупации Мадагиза. Он поручил ему передать поздравления Верховного главнокомандующего всему личному составу корпуса.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.

Хикмет Гасанов выразил благодарность Верховному главнокомандующему, заверил Президента, что 1-й Армейский корпус с честью выполнит все задачи, поставленные перед ним Верховным главнокомандующим.