Президент Ильхам Алиев поздравил командира 1-го Армейского корпуса Хикмета Гасанова по случаю освобождения от оккупации Мадагиза
БАКУ /Trend/ - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана, Президент Ильхам Алиев сегодня поздравил командира 1-го Армейского корпуса Хикмета Гасанова по случаю освобождения от оккупации Мадагиза. Он поручил ему передать поздравления Верховного главнокомандующего всему личному составу корпуса.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.
Хикмет Гасанов выразил благодарность Верховному главнокомандующему, заверил Президента, что 1-й Армейский корпус с честью выполнит все задачи, поставленные перед ним Верховным главнокомандующим.
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