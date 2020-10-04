Хикмет Гаджиев: Азербайджан оставляет за собой право принимать адекватные меры против легитимных военных целей для защиты гражданских лиц и принуждения Армении к миру
БАКУ /Trend/ - Азербайджан оставляет за собой право принимать адекватные меры против легитимных военных целей для защиты гражданских лиц и принуждения Армении к миру.
Как передает в воскресенье Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
"Результаты массированных ракетных ударов Армении по густонаселенным районам города Гянджа. Азербайджан оставляет за собой право принимать адекватные меры против легитимных военных целей для защиты гражданских лиц и принуждения Армении к миру. По Гяндже выпущены еще 4 ракеты", - пишет он.
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