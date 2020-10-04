Хикмет Гаджиев: Ракетная атака Армении никак не сможет напугать жителей Гянджи

БАКУ /Trend/ - Ракетная атака Армении никак не сможет напугать жителей Гянджи.

Как передает в воскресенье Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что поговорил с гянджинцами, жители Гянджи очень сильные.

"Тот факт, что Гянджа подверглась обстрелу ракетами кассетного типа с территории Армении, никак не может напугать гянджинцев", - пишет он.