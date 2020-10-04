МЧС: В результате обстрела Гянджи ВС Армении из-под обломков извлечены 2 человека

БАКУ /Trend/ - ВС Армении, руководствуясь провокационными приказами военно-политического руководства Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного гуманитарного права, из тяжелых артиллерийских установок продолжают обстреливать населенные пункты, в которых проживает азербайджанское население, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные жилые дома, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МЧС.

Сегодня утром с территории Армении был нанесен ракетный удар по городу Гянджа - второму по величине городу страны, находящемуся за пределами зоны боевых действий. По предварительной информации, силы МЧС, привлеченные на территорию по одному адресу, предотвратили пожар, по трем адресам принимаются соответствующие меры по очистке территорий от завалов.

Спасатели извлекли из под обломков двух человек, получивших травмы. Они направлены в медицинские учреждения.

(Текст: Кямаля Сеидова.)