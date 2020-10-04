Хикмет Гаджиев: Армяне представляют силы гражданской обороны Азербайджана как "турецкие силы" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пропагандистской машине Армении Турция мерещится во всем и на каждом шагу, что уже смехотворно.

Как передает в воскресенье Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что армяне после ракетного удара по азербайджанскому городу Гянджа представляют силы гражданской обороны Азербайджана, которые участвовали в совместных учениях, как "турецкие силы".