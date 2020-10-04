Хикмет Гаджиев: Азербайджан продолжит борьбу до тех пор, пока не будут освобождены от оккупации его территории

БАКУ /Trend/ - Армяне устраивают шоу, собрав зарубежных журналистов и пытаясь дезинформировать мировую общественность.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в воскресенье Trend.

Он подчеркнул, что обстреливая гражданское население, армяне ничего не добьются: "У азербайджанского народа высокий дух, все тесно сплотились вокруг Верховного главнокомандующего. Азербайджан продолжит борьбу до тех пор, пока не будут освобождены от оккупации его территории".

Помощник Президента добавил, что мировая общественность будет проинформирована о преступлениях армян против мирного населения Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)