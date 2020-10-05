Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы пишем новую историю, славную историю нашего народа и государства

Политика 5 октября 2020 01:50 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы пишем новую историю, славную историю нашего народа и государства

БАКУ/Trend/- Азербайджан уже неделю ведет борьбу за восстановление своей территориальной целостности. На поле боя наши солдаты и офицеры ценой своей жизни проявляют героизм, наносят сокрушительные удары по врагу, сажают его на место, изгоняют врага с наших земель. Эта славная миссия найдет свое место в истории.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Сегодня мы пишем новую историю, славную историю нашего народа и государства. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость. Потому что Карабахская земля - это наша исконная историческая земля. Азербайджанский народ веками жил, творил, созидал, строил на этих землях. Но на протяжении долгих лет – около 30 лет армянские палачи оккупировали нашу землю, уничтожили все наши исторические, религиозные, культурные памятники»,- сказал он.

Мы восстановим все города. Мы восстановим все наши разрушенные армянами мечети. В эти регионы вернется жизнь. Мы положили конец попыткам армян изменить наши исторические названия и сфальсифицировать историю, а также стереть историко-культурное наследие азербайджанского народа. Исторические названия наших населенных пунктов восстанавливаются и будут восстановлены»,- отметил глава государства.

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