Президент Ильхам Алиев: Мы что, должны вести переговоры с армянскими палачами, наносящими удар по истории азербайджанского народа?

БАКУ/Trend/- Попытки изменить формат переговоров – слова о том, что Азербайджан должен вести переговоры с пресловутым марионеточным режимом хунты, абсолютно противоречат процессу переговоров. Получил ли он адекватный ответ? Я неоднократно говорил странам-сопредседателям Минской группы, послам-сопредседателям, другим международным организациям, представителям Европейского Союза: повлияйте на Армению, введите санкции, оказывайте давление. Так нельзя. Если не будет сильного влияния, Армения обнаглеет еще больше, будет выдвигать новые претензии. Меня не послушали.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Я хотел, чтобы этот вопрос был решен мирным путем. Не послушали. Считали, что азербайджанский народ и я – Президент Азербайджана будем с этим мириться?! Они считали, что наш священный город Шуша останется под пятой армян, и я буду с этим мириться?! Мы что, должны вести переговоры с армянскими палачами, наносящими удар по истории азербайджанского народа? Азербайджанский народ был оскорблен, главарь пресловутого режима провел в Шуше свою «инаугурацию». А теперь я посмотрю, где будет проведена инаугурация. Поминки будут проводить! Сейчас он сбежал и спрятался как мышь. Пусть вылезет наружу!»- сказал глава государства.