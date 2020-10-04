БАКУ /Trend/ - Армения выпустила по Мингячевиру 4 ракеты "ТОЧКА-У" . Есть раненые. Армянский государственный террор продолжается. Самый большой водоем также находится в Мингячевире.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.