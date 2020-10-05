Президент Ильхам Алиев: Покиньте территории Азербайджана. Живите на своей земле, и тогда у нас будет мир

БАКУ/Trend/ - Несколько дней назад я навестил азербайджанских солдат, раненых в результате атаки Армении и, беседуя с ними, обратился к армянскому народу. Я понял, что для них мои слова не являются чем-то обычным. Это, возможно, было единственным, чего они не хотели бы услышать. Потому что армяне чуть не убили их. Сидя перед ними, выражая признательность им и их родителям, которые вырастили для нас таких героев, я сказал, что обращаюсь также и к армянскому народу. Привлеките к ответственности свое правительство за содеянное им, не посылайте своих детей в Азербайджан, не посылайте своих детей на оккупированные территории. Сегодня 90 процентов так называемой «армии Нагорного Карабаха» составляют граждане Армении. Положите конец этой оккупации. Покиньте территории Азербайджана. Живите на своей земле, и тогда у нас будет мир.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

«Мы постараемся восстановить прежние нормальные отношения азербайджанского и армянского народов. Мы постараемся. Это будет нелегко. Однако мы постараемся быть соседями, жить рядом. Это, как говорится, мои слова армянскому народу. Правительству Армении мне нечего сказать. Я уже сказал, что они должны сделать. Если они хотят прекращения огня, то, я уже сказал, пусть извинятся перед нами, пусть дадут нам график выхода, и мы остановим это и будем вести переговоры. Не просто слова, это не будет работать, а график того, когда какие территории они будут освобождать – в первый день, во второй день, в третий день. Премьер-министр Армении, плясавший на священной земле Шуши со своей бандой и оскорбивший чувства азербайджанцев словами «Карабах – это Армения», должен извиниться и сказать: «Карабах – это не Армения». Вот мои слова», - сказал глава государства.