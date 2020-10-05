ВС Армении должны покинуть оккупированные территории Азербайджана — МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Иран настаивает на том, чтобы военнослужащие Армении были выведены c оккупированных территорий Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, Иран вновь подчеркивает, что Армения должна уважать территориальную целостность Азербайджана. Представитель иранского МИД добавил, что официальный Тегеран пристально следит за развитием событий в Нагорном Карабахе.

"Иран также призывает соблюдать принцип ненападения на гражданских лиц", - подытожил Хатибзаде.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)