МИД: Армения активно использует против Азербайджана террористов и наемников (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения активно использует против Азербайджана террористов и наемников.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в понедельник Trend.

Она отметила, что в открытых источниках встречается информация о переброске лиц армянского происхождения на оккупированные территории Азербайджана, либо их намерении выехать в этом направлении из Ближневосточного региона, в частности из Сирии, Ливана, а также из России, Грузии, Греции, ОАЭ и других стран: «Политическое руководство Армении продолжает политику незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана, и после недавнего взрыва, произошедшего в Ливане, продолжило незаконную деятельность по размещению на оккупированных территориях Азербайджана лиц армянского происхождения. Затем Армения, внеся изменение в закон «Об обороне», и объявив о создании добровольных вооруженных группировок, интегрировала уже переселенных из этого региона лиц в военные формирования. Это делается с целью использования этих людей в боях против Азербайджана. В последнее время мы видим, как правительство Армении через диаспорские организации активно организует сборы и отправку этнических армян в Армению, а также занимается финансированием этого процесса и мерами поддержки».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)