МИД: Государства, поощряющие действия Армении против Азербайджана, тоже несут ответственность
БАКУ / Trend/ - В настоящее время Армения и армянские организации диаспоры несут международную правовую ответственность за осуществление террористической деятельности против Азербайджана и его гражданского населения.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает в понедельник Trend.
«Государства, поощряющие на своей территории деятельность Армении против суверенитета, независимости, территориальной целостности Азербайджана, а точнее, государства, создающие условия для деятельности армянских террористов, тоже несут ответственность. Эти государства обязаны в соответствии с международными конвенциями пресекать деятельность таких лиц», - подчеркнула она.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
.
«Государства, поощряющие на своей территории деятельность Армении против суверенитета, независимости, территориальной целостности Азербайджана, а точнее, государства, создающие условия для деятельности армянских террористов, тоже несут ответственность. Эти государства обязаны в соответствии с международными конвенциями пресекать деятельность таких лиц», - подчеркнула она.
Абдуллаева отметила, что азербайджанская сторона не несет ответственности за безопасность иностранных журналистов, посещающих оккупированные территории без согласия Азербайджана.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)