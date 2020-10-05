МИД: Государства, поощряющие действия Армении против Азербайджана, тоже несут ответственность

БАКУ / Trend/ - В настоящее время Армения и армянские организации диаспоры несут международную правовую ответственность за осуществление террористической деятельности против Азербайджана и его гражданского населения.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает в понедельник Trend.

«Государства, поощряющие на своей территории деятельность Армении против суверенитета, независимости, территориальной целостности Азербайджана, а точнее, государства, создающие условия для деятельности армянских террористов, тоже несут ответственность. Эти государства обязаны в соответствии с международными конвенциями пресекать деятельность таких лиц», - подчеркнула она.