Завтра в Милли Меджлисе будут обсуждены 18 вопросов

БАКУ /Trend/ - Завтра в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана будет проведено очередное пленарное заседание.

Как передает в понедельник Trend, в повестку заседания вошли следующие 18 вопросов:

1. Законопроект "О переименовании села Мадагиз Тертерского района Азербайджана в село Суговушан".

2. Законопроект "О внесении изменений в закон Азербайджана "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "140-летие (1880-2020) "Азербайджанских железных дорог""(третье чтение).

3. Законопроект "О внесении изменений в закон Азербайджана "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "10-летие (2012-2022) Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу"" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О государственной пошлине" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "Об образовании" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О социальных пособиях" (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Трудовой, Уголовный кодексы Азербайджана, Кодекс об административных проступках и закон Азербайджана "О правах детей" (третье чтение)

11. Законопроект о внесении изменений в Гражданско-процессуальный, Уголовный, Миграционный кодексы Азербайджана, Кодекс об административных правонарушениях, законы Азербайджана "О местных (муниципальных) налогах и платежах" и "О безналичных расчетах" (третье чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана, в законы Азербайджана "Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "Об образовании", "О дошкольном образовании", "О профессиональном образовании", "О правах лиц с инвалидностью", "Об общем образовании" (третье чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (третье чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О публичных юридических лицах" (третье чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в "Список муниципалитетов Азербайджана", закон Азербайджана "О территориях и землях муниципалитетов".

17. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение).

18. Законопроект "О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей" (второе чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)