Мевлют Чавушоглу: Франция открыто поддерживает Армению (версия 2)

Политика 5 октября 2020 15:40 (UTC+04:00)
Мевлют Чавушоглу: Франция открыто поддерживает Армению (версия 2)

(Первая версия в 15:12)

БАКУ /Trend/ - Франция открыто поддерживает Армению

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Анкаре, сообщает в понедельник Trend.

Чавушоглу подчеркнул, что атаки Армении на гражданское население не новость: «Глядя на историю этой страны, можно увидеть, как были убиты невинные люди, в частности, в Ходжалы».

По его словам, Армения вновь взяла под прицел гражданское население: «Международное право полностью на стороне Азербайджана, и международная общественность должна оказать поддержку Азербайджану. К сожалению, мировое сообщество остается нейтральным, либо оказывает поддержку Армении».

Глава МИД Турции заявил, что Франция открыто поддерживает Армению: «К сожалению, Минская группа ОБСЕ ничего не сделала для решения нагорно-карабахской проблемы. Когда на повестке стоит армяно-азербайджанский вопрос, Минская группа не требует у Армении освобождения оккупированных азербайджанских территорий. Члены НАТО также должны потребовать, чтобы Армения покинула оккупированные территории. Не видя реакции мирового сообщества, Армения продолжает атаковать Азербайджан».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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