Большинство армянских ракет обезвреживается еще в воздухе - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Большинство ракет, выпущенных ВС Армении, обезвреживается армией Азербайджана еще в воздухе, не достигая целей.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает в понедельник Trend.

"Армения, в жалких попытках скрыть свою беспомощность, хочет приуменьшить успехи азербайджанской армии. Но это им не удастся. Нынешние атаки совершаются из таких населенных пунктов Армении, как Систани, Верди, Варденис. Это показывает, что руководство Армении далеко от этических правил и цивилизованного поведения. Армия Азербайджана достойно предотвращает эти провокации, однако в некоторых случаях ракеты все же наносят ущерб гражданским лицам. Военнослужащие Армении сегодня на поле боя находятся в смехотворном и беспомощном положении", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)