Школа "Карабах" во Франции поддержала Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В действующей во французском городе Нант азербайджанской школе "Карабах" было проведено мероприятие в поддержку азербайджанского государства и армии, которая 27 сентября начала контрнаступательные операции против масштабных военных провокаций Армении.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, по словам руководителя проекта азербайджанской школы "Карабах", председателя Азербайджано-французской культурной ассоциации, члена Координационного совета азербайджанцев Франции Тогрула Зейналова, в мероприятии приняли участие члены азербайджанской общины, преподаватели и ученики школы.

В начале мероприятия студенты исполнили на фортепиано Государственный гимн Азербайджана и почтили память шехидов, павших за территориальную целостность нашего государства.

Выступившие на мероприятии выразили поддержку борьбе за справедливость, которую ведет Азербайджан для возвращения оккупированных территорий, сообщили, что рады каждому успеху Родины и выразили готовность помочь солдатам всеми возможными способами.

Отметим, что эта школа создана в 2019 году в городе Нант, где компактно живут азербайджанцы, по поручению и рекомендации Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)