Президент Ильхам Алиев: Город Гянджа не является боевой зоной

БАКУ/Trend/ - Город Гянджа не является боевой зоной. В Гяндже нет никаких пушек, танков.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «TRT Haber».

«Это еще раз говорит о том, что Армения - террористическая страна. То есть, эти действия в корне противоречат Женевской конвенции.

Обстрел гражданского населения, городов неприемлем. Город Гянджа не является боевой зоной. В Гяндже нет никаких пушек, танков. Почему наносите удары по ней? Из-за ненависти. Ненависть к Азербайджану, Турции у них в крови. К сожалению, молодое поколение Армении также воспитывается в этой ненависти. Но это не может заставить нас свернуть со своего пути. Знаете, город Тертер, можно сказать, разрушили. Наши граждане в Тертере стоят смело и мужественно. Они сказали, умрем, но не покинем свои земли. Сколько снарядов упало? Был день, когда только на Тертер упало две тысячи снарядов. А это ведь небольшой город»,- сказал он.