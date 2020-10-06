Президент Ильхам Алиев: Франция сама себя изолирует от этой равной тройки, и мы не можем молча взирать на это

БАКУ/Trend/ - На протяжении всего процесса мы одинаково относились к сопредседателям. В своих официальных выступлениях я неоднократно говорил, что у Азербайджана отдельные отношения с каждой страной, естественно, различен и уровень этих отношений. В то же время в данном вопросе мы не отделяем эти страны друг от друга. Должен сказать, что в течение всего процесса до последних событий они выступали с единой позицией, были нейтральными, то есть, не поддерживали какую-либо сторону. Хотя мы знали, что в душе, они, возможно, кого-то поддерживают. И это естественно. Но в официальных действиях и в контактах с нами они никогда не проявляли этого.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «TRT Haber».

Отвечая на вопрос «Вы призвали Президента Франции Макрона извиниться?», глава государства сказал: «Да, естественно, потому что он выдвинул против нас обвинения. Приписал нам то, чего не было. Это неприемлемо для нашей страны.

Он сказал, что Азербайджан вместе с Турцией перебросил в регион террористов. Это есть в его заявлении. Потом он сказал, что «Азербайджан хочет покорить Нагорный Карабах, но мы не допустим этого». Нагорный Карабах – наша земля. Разве может какое-либо государство покорять свои земли? Неужели сопредседатель не знает, что на этих землях незаконно находятся армяне, которые сравняли с землей все наши исторические памятники, мечети, могилы, дома. Посмотрите, во что превратили Агдам, Физули. В наших полуразрушенных мечетях они содержат свиней и коров. Оскорбляют всех мусульман. Разве они не видят это? Поэтому слова «Азербайджан хочет покорить Нагорный Карабах, но мы не допустим этого» неприемлемы. Так что Франция сама себя изолирует от этой равной тройки, и мы не можем молча взирать на это.»