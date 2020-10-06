Президент Ильхам Алиев: Мы тоже строим небольшую модель турецкой армии, Иншаллах, построим ее вместе

БАКУ/Trend/ - Мы очень счастливая страна, потому что у нас такой союзник и брат, как Турция. Конечно, моральная поддержка, оказанная нам Турцией, а также имеющаяся у нас продукция оборонной промышленности Турции усиливают нас, и это видит весь мир. Сегодня турецкая армия является второй армией в НАТО. Никто не сможет устоять перед турецкой армией. Это увидели и поняли все. Мы тоже строим небольшую модель турецкой армии, Иншаллах, построим ее вместе. Перед нами тоже никто в регионе не сможет устоять. Наше дело и дело Турции – правое дело.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «TRT Haber».

«Мы защищаем себя, своих граждан, хотим сохранить свою территориальную целостность. Мы не претендуем на земли других стран. Но то, что принадлежит нам, должно оставаться у нас. Вот уже тридцать лет армяне эксплуатируют нашу древнюю землю. Не позволяют людям вернуться на эти земли. Международные посредники остаются безучастными, не обращают внимания. В таком случае Азербайджан сам сделает это»,- сказал Президент Ильхам Алиев.