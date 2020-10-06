Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу «Украина-24»

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политки Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу «Украина-24» в связи с военными провокациями Армении.

Как сообщает Trend, в интервью помощник Президента рассказал о последних военных провокациях Армении против Азербайджана, защите нашим государством своих суверенных территорий, обстреле наших гражданских лиц и объектов.

Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан почти 30 лет стремился к мирному урегулированию конфликта. Наша страна была заинтересована в урегулировании конфликта в формате Минской группы ОБСЕ, однако Армения всегда демонстрировала деструктивную позицию.

"Сказав «Карабах принадлежит Армении и точка», премьер-министр Армении показал заинтересованность в нарушении переговорного процесса, продемонстрировал деструктивную позицию. Кроме того, совершив провокацию, армянская армия начала убивать гражданских лиц, обстреливать дома, гражданские объекты. Азербайджанская армия перешла в контрнаступление для обеспечения безопасности граждан», - сказал помощник Президента.

Хикмет Гаджиев также напомнил о том, что Азербайджан и Украина поддерживают территориальную целостность друг друга, отметил, что это соответствует международным правовым нормам и принципам.