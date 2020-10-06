Бывший Президент Монтенегро направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Бывший Президент Монтенегро Филип Вуянович направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо.

"Уважаемый Президент, дорогой Ильхам Алиев.

С большой скорбью и обеспокоенностью узнал об очередном нарушении норм международного права и, к сожалению, убийствах десятков невинных людей в новых военных операциях в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Размышляя о наших откровенных и конструктивных беседах, направленных на укрепление в целом межгосударственных отношений между Монтенегро и Азербайджаном, я вспомнил наши ценные встречи, на которых Вы с особым вниманием рассказали мне о Ваших усилиях по мирному урегулированию затяжного и болезненного нагорно-карабахского конфликта.

В знак уважения к тесным отношениям между нашими странами, как доказательство наших дружественных связей 12 марта 2013 года мы подписали в городе Цетинье Декларацию о дружественных отношениях и партнерстве между Азербайджанской Республикой и Монтенегро. Тем самым мы вместе заявили о важности мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана, в соответствии с общепризнанными принципами международного права.

Пользуясь случаем, наряду с подчеркиванием важности выполнения резолюций номер 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН, хотел бы выразить надежду на скорейшее достижение мирного урегулирования вооруженного конфликта.

Ваше превосходительство, желаю Вам и всему азербайджанскому народу крепкого здоровья, спокойствия, благополучия, выражаю глубокое уважение и передаю сердечные приветствия", - говорится в письме.