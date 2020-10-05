Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Финляндии

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, Пекка Хаависто выразил обеспокоенность по поводу напряженной ситуации в регионе и поинтересовался текущим положением дел.

Джейхун Байрамов проинформировал своего собеседника о высокой напряженности в регионе, в частности, о преднамеренных обстрелах Арменией мирных жителей Азербайджана и гражданских объектов. Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что обстрелы городов Азербайджана, находящихся вдали от линии соприкосновения, в том числе обстрелы с территории Армении второго по величине города Азербайджана Гянджи, промышленного города Мингячевир, а также Хызынского и Абшеронского районов, привели к жертвам среди гражданского населения и уничтожению инфраструктуры. Министр отметил, что вся ответственность за напряженность в регионе лежит на руководстве Армении.

Джейхун Байрамов подчеркнул необходимость выполнения Арменией постановлений и резолюций, принятых международными организациями, в том числе резолюций Совета Безопасности ООН.