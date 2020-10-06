Глава МИД Азербайджана обсудил ситуацию в Карабахе с заместителем госсекретаря США

БАКУ /Trend/ - Пятого октября 2020 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.

Министр проинформировал коллегу о последней эскалации конфликта в регионе. До сведения заместителя госсекретаря США было доведено, что Армения, грубо нарушая международное гуманитарное право, умышленно обстреливает азербайджанское мирное население и гражданские объекты, в том числе, подвергает ракетным обстрелам второй по величине город Азербайджана Гянджу, промышленный город Мингячевир, а также Хызынский и Абшеронский районы, расположенные вдали от линии соприкосновения.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего собеседника о серьезных потерях в результате интенсивных обстрелов со стороны Армении.

Он отметил, что военная провокация Армении направлена на преднамеренное обострение ситуации и демонстрирует намерение Армении расширить зону боевых действий.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган выразил серьезную озабоченность в связи с ростом напряженности в регионе и расширением географии боевых действий, подчеркнул важность диалога посредством усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ.