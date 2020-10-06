В настоящее время оперативное и военное превосходство на всем фронте на стороне азербайджанской армии - минобороны

БАКУ /Trend/ - Распространенная официальным представителем министерства обороны Армении информация о предполагаемых потерях азербайджанской армией более 200 человек является ложной, необоснованной и очередной дезинформацией.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, об этом сказал начальник пресс-службы министерства полковник Вагиф Дяргахлы.

Дяргахлы отметил, что Армянская армия вынуждена отступать, неся большие потери в живой силе и военной технике.

"Освобождаются наши оккупированные земли. Это неоспоримый факт.

В настоящее время наше оперативное и военное превосходство сохраняется на всем фронте, в том числе в Джабраил-Физулинском направлении. Единственный способ спасения армянской армии от катастрофы - немедленно уйти с наших оккупированных территорий", - сказал полковник.