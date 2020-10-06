Уничтожен склад боеприпасов армянской армии в Баллыджа - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате точного огневого удара азербайджанской армии был уничтожен центральный склад боеприпасов, расположенный в пункте Баллыджа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны.

Отметим, на этом военном складе армянской армии, расположенном на оккупированных территориях Азербайджана, хранилось огромное количество различных видов боеприпасов.