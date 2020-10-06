Глава МИД Турции прибывает в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибывает в Азербайджан, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Турции.
В рамках визита запланирован ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.
В ходе встреч будут обсуждены текущая ситуация в Нагорном Карабахе, региональные и международные вопросы.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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