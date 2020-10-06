Глава МИД Афганистана выразил поддержку своей страны Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана Мохаммедом Ганифом Атмаром, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Глава МИД Афганистана выразил обеспокоенность напряженностью, существующей в регионе, и еще раз отметил поддержку Афганистаном Азербайджана.

Байрамов высоко оценил поддержку, выражаемую Афганистаном территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, в частности о целенаправленном обстреле гражданских лиц и инфраструктуры Азербайджана со стороны Армении. Было отмечено, что в результате целенаправленного обстрела вооруженными силами Армении азербайджанских городов, расположенных вдали от линии соприкосновения войск, есть погибшие среди гражданского населения, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре.

Байрамов отметил, что для обеспечения мира и безопасности в регионе необходимо строгое соблюдение норм и принципов международного права, в том числе выполнение резолюций Совета Безопасности ООН.

Отметим, что 4 октября ВС Армении произвели ракетный обстрел города Гянджа. В тот же день вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности с дальностью полета 300 км.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)