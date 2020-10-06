Азербайджанские НПО обратились в Палату представителей Конгресса США

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские неправительственные организации НПО направили обращение членам Палаты представителей Конгресса США, сообщает во вторник Trend.

Обращение отправлено от имени 292 НПО.

В обращении выражается обеспокоенность в связи с проектом резолюции № 1165, представленного в Конгресс США 1 октября 2020 года членом Конгресса Джеки Шпейером.

В обращении говорится: «Мы абсолютно уверены в том, что положения этого документа грубо нарушают соответствующие резолюции СБ ООН и противоречат духу связей взаимовыгодного партнерства, налаженных за эти годы между Азербайджаном и США. Армения умышленно нарушает территориальную целостность Азербайджана, признанную всеми странами мира, включая США. Армения совершает провокации против Азербайджана, имеющего прочные всесторонние связи с США и стратегическое партнерство в сфере энергетической безопасности. С 27 сентября армянские вооруженные силы, используя вооружение различного калибра, минометы и артиллерийские установки, подвергают интенсивному обстрелу населенные пункты вдоль линии фронта, осуществляют широкомасштабные военные операции против Азербайджана. Армения открыто и умышленно берет на прицел гражданское население, детсады, школы, больницы. До 5 октября в результате артиллерийского и ракетного обстрела с территории Армении убито 25 азербайджанских мирных жителя, ранено 127 человек, уничтожено свыше 500 жилых домов и гражданских объектов. ВС Армении умышлено подвергают интенсивному обстрелу города Нафталан, Евлах, Агджабеди, Бейлаган, Барда, Шамкир, Гянджа, Мингячевир, Хызынский и Абшеронский районы, далеко расположенные от зоны конфликта. Армянские вооруженные силы выпустили две ракеты по промышленному городу Мингячевир, в котором находится водохранилище и основная электростанция страны. Второй по величине город Азербайджана – Гянджа, с населением более 500 тысяч человек, подвергся бомбардирдировке кластерными бомбами, запрещенными соответствующими международными конвенциями. Этими провокационными действиями Армения пытается привлечь к конфликту другие страны в качестве третьей стороны. Группы армянского лобби предвзято относятся к Азербайджану и Турции, доказательством чему является проект резолюции № 1165. Субъективный и несправедливый проект резолюции создает непосредственную угрозу энергетическим интересам и интересам безопасности США в Южно-Кавказском регионе. Мы верим, что Конгресс США отклонит проект резолюции № 1165 и продемонстрирует приверженность длительному сотрудничеству с Азербайджаном и интересам двух государств».

(Текст: Кямаля Сеидова.)