Глава МИД Турции: Азербайджан прав и с правовой, и с моральной точек зрения, и, давая разъяснения об этой справедливой борьбе повсюду, мы, иншаллах, продолжим ее вместе на поле и за столом

БАКУ/Trend/ - Я приехал сюда, чтобы еще раз продемонстрировать всему миру поддержку Турции и турецкого народа родному Азербайджану. Сегодня при Вашем лидерстве Азербайджан ведет борьбу за освобождение своих земель и он способен на это, имеет для этого силы, потенциал. Конечно, мы, как Турция и как турецкий народ, готовы оказать Азербайджану любую поддержку в любой сфере, когда бы он в этом ни нуждался. Наш Президент Эрдоган и мы объясняем, подчеркиваем это на всех платформах.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«Довести до всего мира справедливую борьбу Азербайджана – и наш долг. Мы осуществляем это вместе с моим братом Джейхуном, всеми нашими посольствами за рубежом - посольствами Азербайджана и Турции. Мы продолжим работать вместе с еще большей силой в соответствии с инструкциями, которые получим от Вас сегодня. Оккупированные территории Азербайджана уже должны быть освобождены. Азербайджан прав и с правовой, и с моральной точек зрения, и, давая разъяснения об этой справедливой борьбе повсюду, мы, иншаллах, продолжим ее вместе на поле и за столом», - сказал он.