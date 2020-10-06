Корень проблемы заключается в том, что карабахский конфликт не урегулирован на протяжении почти 30 лет - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате очередной военной агрессии и провокации вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе, 27 сентября азербайджанские военнослужащие и мирные жители подверглись нападению. С первого дня мы несли потери как среди мирных жителей, так и среди военнослужащих. В такой ситуации азербайджанское государство и армия, в соответствии с международным правом, правом на защиту своих граждан и Уставом ООН, предприняли соответствующие ответные шаги, была начата контрнаступательная операция.

Как передает во вторник Trend, об этом на брифинге после встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам главы внешнеполитического ведомства Азербайджана, как и прежде, во время последней военной провокации армян Азербайджан увидел и почувствовал поддержку Турции на всех уровнях, в том числе на уровне глав государств, депутатов, политических партий, общественных объединений, министров и народа.

"Хочу вновь от имени государства и народа Азербайджана выразить признательность в вашем лице государству и народу Турции.

В корне проблемы стоит тот факт, что карабахский конфликт не урегулирован в течение почти 30 лет. Начиная с 1993 года и по сей день, в связи с урегулированием конфликта, включая четыре резолюции Совбеза ООН, международными организациями было принято большое количество резолюций и документов. Однако, на протяжении этих лет не были достигнуты какие-либо продвижения в направлении выполнения этих резолюций. А сформировавшееся в Армении после 2018 года военно-политическое руководство полностью сорвало переговорный процесс и сделало переговоры бессмысленными", - добавил Джейхун Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)