Нидерландское телевидение рассказало об успехах азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - Представители азербайджанских организаций диаспоры, действующих за рубежом, выступая в различных зарубежных СМИ, распространяют правдивую информацию о провокациях вооруженных сил Армении против нашей страны и последних событиях вокруг конфликта.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, позвонив по телефону входе живого эфира Hollanda gündəmi на нидерландском интернет-канале Life24, председатель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Эльсевяр Мамедов и координатор Совета координации азербайджанцев Нидерландов и Бельгии, глава медиа-группы азербайджанцев Европы Эмиль Алиев сообщили, что нападение страны-оккупанта Армении 27 сентября переполнило чашу терпения государства и народа миролюбивого Азербайджана. Было отмечено, что вдохновленная вестью о том, что азербайджанская армия по приказу Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева начала освобождать наши земли от оккупации, диаспора в этот период нарастила усилия в направлении предотвращения армянских провокаций в рамках информационной войны, публикации полноценной и достоверной информации о событиях в Азербайджане, создания в Нидерландах объективного общественного мнения в отношении нашей Родины.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)