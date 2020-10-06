Обе палаты парламента Афганистана поддержали территориальную целостность Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Верхняя и нижняя палаты Национальной ассамблеи Афганистана (парламент) приняли заявления, в которых выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, в заявлениях обеих палат жестко осуждаются военные нападения Армении на Азербайджан, выражается поддержка суверенитету и территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне государственных границ.

Выразив глубокую тревогу по поводу преступлений армян против человечности в период военных столкновений между Арменией и Азербайджаном, ущерба, нанесенному городу Ходжалы и в целом Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана, обе палаты парламента Афганистана подчеркнули, что разделяют горечь близких погибших, а также призвали осудить виновных в этих событиях.

В заявлениях говорится, что Национальная Ассамблея Афганистана призывает к выполнению в короткие сроки соответствующих четырх резолюций Совета безопасности ООН, и окончательному урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов )