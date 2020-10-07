НПО, действующие в сфере защиты прав человека, выразили протест заявлению Amnesty International

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские неправительственные организации, действующие в сфере защиты прав человека, подписали обращение в протест на заявление Amnesty International.

Как сообщает Trend, в обращении говорится:

"Как НПО, действующие в сфере защиты прав человека в Азербайджане, мы с глубокой озабоченностью выражаем наш протест вашим заявлением о важности защиты гражданского населения в ходе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Позиция Amnesty International, как правозащитной организации, в связи с важностью защиты гражданских лиц в рамках гуманитарного права, а также международных прав человека, заслуживает похвалы. Однако, к сожалению, в заявлении этой организации чувствуется необъективность и неприязнь по отношению к Азербайджану.

Так, в заявлении вы больше говорите о том, что Ханкенди и Шуша подверглись бомбардировке азербайджанскими вооруженными силами, но не упоминаете о попытках Армении, которая грубо нарушая нормы и принципы международного гуманитарного права, включая Женевскую конвенцию 1949 года, атакует Гянджу, Мингячевир, Барду, Бейлаган, Агджебеди, Хызы и другие наши города и села, где компактно проживает мирное население Азербайджана, открыто расширить масштабы и географию конфликта.

Хотим довести до вашего внимания, что в результате ракетных ударов Армении 27 мирных жителей Азербайджана погибли, 141 человек был ранен, разрушено более 500 жилых домов и гражданских объектов. Избирательный подход к такому важному и чувствительному вопросу является полным нарушением позиции беспристрастности с точки зрения прав человека.

В то же время вы правильно отмечаете, что Азербайджан и Армения являются участниками Конвенции по кассетному оружию. Азербайджанская сторона полностью выполняет свои обязательства по этой конвенции. Однако, кассетные бомбы, использованные армянской армией, нанесли значительный ущерб гражданскому населению и инфраструктуре сел и городов в зоне конфликта и вокруг нее. Нормы и принципы международного права оправдывают операции Вооруженных сил Азербайджана по восстановлению территориальной целостности нашей страны и обеспечению безопасности гражданского населения. Азербайджанская армия защищается на своей территории и атакует только легитимные военные объекты. По гражданским объектам не ведется обстрел в соответствии с конвенцией.

В связи с вышеизложенным, мы обращаемся к вам от имени НПО, работающих в сфере прав человека в Азербайджане, с призывом осудить провокационную военную агрессию и военные преступления, осуществляемую Арменией против азербайджанского народа.

К обращению прилагается инфографика, содержащая информацию о последних военных преступлениях Армении против Азербайджана.