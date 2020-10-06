Генпрокуратура: Азербайджанская армия предотвратила попытку Армении нанести ракетные удары по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

БАКУ /Trend/ - Страна-агрессор Армения продолжает совершать террористические акты против гражданского населения, грубо нарушая нормы и принципы международного права.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на прокуратуру Азербайджана.

"6 октября 2020 года около 21:00 по приказу военно-политического руководства Армении вооруженные силы страны-оккупанта, нацелившись на крупнейший стратегический проект в регионе, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который имеет важное место в энергетической безопасности Европы, попытались нанести ракетные удары по участку нефтепровода, проходящему через территорию Евлахского района. Однако в результате решительных мер нашей армии эта террористическая попытка была предотвращена.

Кроме этого, 6 октября 2020 года около 21:00 в результате интенсивного обстрела Тертерского района вооруженными силами вражеской страны, которая нацеливается на населенные пункты, демилитаризованные зоны и гражданское население, погиб житель села Гайнаг Мамедов Гасан Асиф оглу 1981 года рождения, житель указанного села Алиев Даянат Ганимат оглу 1989 года рождения и житель села Кочарли Гасанов Сейфулла Ягуб оглу 1968 года рождения были госпитализированы с различными ранениями.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры на месте происшествия проводятся необходимые следственные мероприятия", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.