Азербайджанская армия имеет превосходство над ВС Армении на Джабраильском направлении

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия обладает превосходством над ВС Армении на Джабраильском направлении, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Министерство обороны Армении вновь распространили информацию провокационного характера о том, что якобы подразделения азербайджанской армии понесли потери на Джабраильском направлении. Министерство обороны Азербайджана заявляет, что информация, распространяемая армянской стороной, безосновательная и не соответствует действительности. Азербайджанская армия успешно проводит контрнаступательные операции на Джабраильском направлении и имеет превосходство над ВС Армении".

(Текст: Кямаля Сеидова.)