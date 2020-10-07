Пашинян вновь опозорился на интервью

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью каналу "BBC", сообщает в среду Trend.

Отвечая на вопросы корреспондента Джона Фишера, премьер-министр Армении вновь опозорился.

Фишер обратился к Пашиняну, спросив, к каким уступкам готова Армения, и готов ли официальный Ереван покинуть Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы. В ответ Пашинян попытался уклониться от ответа, сказав, что в связи с этим вопросом идут длительные переговоры. Кроме того, премьер-министр Армении добавил, что «для этого Азербайджан должен признать право армян Нагорного Карабаха на свое самоопределение».

Также Пашинян очень туманно ответил на вопрос о резолюциях СБ ООН, сказав, что в них не говорится об Армении. В связи с этим следующий вопрос журналиста оказался более жестким: «Но в этих резолюциях четко прописано, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану». На это армянский премьер-министр не смог сказать что-то внятное, да и к тому же повторил лживую информацию о том, что Азербайджан пытался осуществить геноцид армян в Нагорном Карабахе.

Несмотря на то, что Пашинян журналист, он в очередной раз опозорился перед другими журналистами. А причина конфуза Пашиняна - в несправедливости и лживости его позиции.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова.)