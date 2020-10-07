Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Владимиру Путину (версия 2)

Политика 7 октября 2020 12:41 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Владимиру Путину (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:13)

БАКУ /Trend/ - 7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Глава государства поздравил Президента России с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания России, крепкого здоровья.

Владимир Путин выразил признательность Президенту Азербайджана за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили сложившуюся ситуацию в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин провели обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами азербайджано-российских отношений.

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