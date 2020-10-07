Эвакуированная с освобожденных территорий армянская женщина: В Азербайджане со мной обращаются хорошо (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спасенная и эвакуированная из зоны боевых действий гражданка Армении Азниф Багдасарян провела пресс-конференцию.

Как передает в среду Trend, выступив на пресс-конференции, зампред Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева сообщила, что Азниф Багдасарян родилась в Душанбе, ее бабушка жила в Баку и они каждый месяц навещали ее там.

По словам Софиевой, в беседе с Азниф Багдасарян она сообщила, что азербайджанский народ не имеет ничего против армян, целью является лишь освобождение территорий от оккупации, что неоднократно отмечал Президент Ильхам Алиев. Багдасарян сказала, что для нее не существует плохих национальностей.

"Мы тоже не хотим войны, не хотим, чтобы наши дети сиротели, оставались без крова. Хотим жить вместе, как в советское время. Мы, в основном, миролюбивое население. От бомбардировок страдают гражданские лица. Я одна из таких . Я потеряла сознание, в течение трех суток я оставалась одна в магазине. Меня всегда пугали, что если я попаду в плен к азербайджанцам, буду убита. Поэтому я боялась, однако случилось обратное, со мной обращаются очень хорошо", - сказала Багдасарян.

Она также напомнила, что оба народа долгое время жили в мире и согласии.

"Мы не должны воевать столетиями. Мы не хотим, чтобы матери оплакивали своих детей, а дети сиротели. Со мной, как с гражданским лицом обращаются хорошо,также доброжелательно относятся ко мне и представители Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей. Мне показали Баку, с которым связаны теплые воспоминания, дом в котором жила моя бабушка. Мы попили чай с пахлавой. Мне нравится ваши гутабы, ваша пахлава, лучшие в мире гутабы и пахлава у вас. Хочу, чтобы два народа вновь жили в атмосфере дружбы и мира", - сказала Азниф Багдасарян.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)