Президент Ильхам Алиев: В первую очередь, должны быть выполнены 4 резолюции Совета Безопасности ООН по нагорно-карабахскому конфликту

БАКУ /Trend/ - В первую очередь, должны быть выполнены 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые были приняты в 1993 году, в период, когда армянские оккупационные силы захватывали территории Азербайджана. Эти резолюции очень четко посылают сигнал агрессору. Там написано, что должен быть обеспечен немедленный, безоговорочный и полный возврат оккупированных территорий.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Первый канал» России.

«С тех пор прошло 27 лет. Армянская сторона эти резолюции не выполняет, их игнорирует и всячески пытается заморозить конфликт как можно больше, как можно дальше. Все призывы международной общественности, в том числе стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что статус-кво неприемлем и должен быть изменен, остаются в воздухе. Поэтому наша позиция основана на нормах и принципах международного права, на исторической справедливости. В то время, как армянская позиция основана на исторической лжи и нарушении норм и принципов международного права. Как только резолюции Совета безопасности ООН будут выполнены Арменией, как только Армения даст согласие на вывод своих войск с оккупированных территорий, уверен, что за короткое время обе стороны могут прийти к соглашению, которое установит мир на Кавказе», - сказал Президент Ильхам Алиев.