Президент Ильхам Алиев: Мы неоднократно говорили, что в отношении государства-оккупанта - Армении должны были быть применены санкции

БАКУ /Trend/ - Мы неоднократно говорили, что в отношении государства-оккупанта - Армении должны были быть применены санкции. Если бы в свое время были применены санкции, то, возможно, этот вопрос давно был бы решен.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk.

«На Армению должно было быть оказано очень серьезное давление, не на словах, а на деле. Но, к сожалению, этого не произошло. Поэтому этот процесс затянулся на 30 лет. Переговоры, остающиеся безрезультатными на протяжении 30 лет, уже утрачивают смысл. Кроме того, в последнее время военно-политическое руководство Армении как агрессивными действиями, так и агрессивными заявлениями сорвало переговорный процесс. То есть, нанесло по ним сокрушительный удар. Сказать «Карабах - это Армения», по существу означает положить конец переговорам, так как суть переговоров заключается в том, что оккупированные земли постепенно, поэтапно должны быть возвращены Азербайджану. Это закреплено в основных принципах. Сказать «Карабах – это Армения» фактически означает положить конец этому процессу. Были и другие подобные заявления. После этого в июле Армения совершила нападение на Азербайджан в направлении государственной границы, погибло много военнослужащих и одно гражданское лицо. Поэтому восстановление прекращения огня должно быть обеспечено на условиях. В первую очередь, нам должен быть представлен график вывода вооруженных сил Армении с оккупированных земель. Мы уже довели до Минской группы свою позицию по данному вопросу. Надеюсь, что эти наши призывы, предложения не останутся без ответа», - сказал Президент Ильхам Алиев.